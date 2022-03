Novak Djokovic è ancora al centro dell’attenzione degli appassionati di tennis, essendo l’unico tra i top-100 non vaccinato e pertanto non sta partecipando a tornei. Un paio di settimane fa ha atteso fino all’ultimo prima di cancellarsi dal torneo Masters 1000 di Indian Wells, facendo aprire un procedimento nei suoi confronti da parte dell’ATP. Questa mattina è arrivata la sentenza, secondo cui il serbo avrebbe vinto il ricorso e pertanto si sarebbe salvato dalla sospensione in vista del torneo di Parigi-Bercy. La normativa prevede infatti che chi si cancella dopo i termini ad un torneo Masters 1000 non possa disputare il successivo della stessa categoria dove difende più punti, nel caso del serbo proprio quello parigino, vinto nel 2021.

