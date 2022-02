Prosegue senza sosta il calvario di Dominic Thiem. Sono ormai sei mesi che il tennista austriaco è lontano dai campi, con l’ultimo suo match nel circuito ATP risalente al torneo di Maiorca, quando fu costretto al ritiro contro il francese Adrian Mannarino. Un infortunio al polso destro che ha tormentato l’ex numero tre del mondo e dal quale sembrava finalmente guarito all’inizio di questa stagione.

Credo che Indian Wells sarà il torneo in cui sarò di nuovo pienamente competitivo (Thiem)

Thiem avrebbe dovuto esordire all’ATP Cup 2022, ma ha poi annunciato il suo ritiro. Successivamente è arrivato anche quello dagli Australian Open e finalmente sembrava che il suo ritorno fosse ormai fissato per il torneo ATP di Cordoba. Ancora un nulla di fatto, perchè, nelle ultime settimane l’austriaco si è procurato un altro infortunio alla mano destra, rinunciando all’ultimo al torneo argentino.

Un infortunio, che per stessa ammissione di Thiem, potrebbe tenerlo lontano dai campo per altre settimane: "Questo nuovo infortunio potrebbe richiedere giorni o anche due settimane per essere risolto, quindi non è certo che giocherò a Buenos Aires. Credo che Indian Wells sarà il torneo in cui sarò di nuovo pienamente competitivo".

Appuntamento, dunque, per la seconda settimana di marzo, quando è in programma il torneo americano. La sensazione è quella che Thiem potrebbe veramente ritrovare la forma solo con l’inizio della stagione sul rosso, provando ad essere nuovamente protagonista al Roland Garros, dove ha raggiunto la finale nel 2018 e 2019.

