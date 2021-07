Gianluca Mager saluta il torneo ATP 250 di Kitzbuhel dopo una nuova battaglia di due ore e 34 minuti. La spunta nuovamente Daniel Altmaier, che dopo una settimana rifila la seconda sconfitta in pochi giorni al tennista ligure. 6-1 6-7 (5) 6-3 il punteggio in favore del tedesco, che approda così nella sua personale seconda semifinale in carriera dopo Umago.

Primo set. Avvio nefasto per il ligure che in un battito di ciglia si ritrova sotto per 3 giochi ad 1. Altmaier non concede nulla, e con un gioco fatto di regolarità ed accelerazioni di dritto mette alle strette Mager. L’azzurro non entra mai nel primo parziale, cede nuovamente la battuta e capitola per 6-1 in appena 31 minuti di gioco.

Secondo set. Lo spartito sembra non cambiare. Il tedesco continua con lo stesso incedere, e Gianluca pare anche patire le fatiche del match di ieri contro lo spagnolo Ramos. In un amen è ancora 4-1 pesante. Sembra fatta per il semifinalista di Umago, che però allenta la presa, mentre Mager si gioca il tutto per tutto. Punto dopo punto, game dopo game, l’azzurro rientra aumentando l’intensità in risposta ed aggredendo appena possibile con il dritto. Il tennista di Sanremo rientra incredibilmente sul 5 pari, aggiudicandosi poi il tiebreak per 7 punti a 5.

Terzo set. L’abbrivio del match sembra ora tutto dalla parte di Mager. Tuttavia le prime occasioni per allungare sono di Altmaier, che sul 2-1 si procura 3 palle break (non consecutive). Sotto 15-40 Gianluca chiede l’aiuto del servizio cancellando con autorità le occasioni dell’avversario, riuscendo poi ad annullare la terza chance con un perfetto smash. Si continua sul filo dell’equilibrio fino al 4-3 per il tedesco. Qui Mager sul 30-15 si perde in scelte sbagliate, forzando un drop ed un attacco di dritto. Sulla palla break l’azzurro domina lo scambio, Altmaier si difende rimandando di tutto oltre la rete, e Gianluca sbaglia una comoda voleè di rovescio. Break Altmeier, che va servire per il match per la seconda volta dopo il 5-4 del secondo set, e stavolta chiude comodamente sfruttando il primo match point chiudendo con un dritto vincente dal centro.

Finisce qui dunque il torneo di un pur ottimo Mager, che lunedì si consolerà con il nuovo best ranking. Il 27enne sanremese sarà il numero 70 delle classifiche ATP.

