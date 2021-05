E’ un momento negativo quello di Dominic Thim. L’austriaco, due volte finalista al Roland Garros e comunemente considerato uno dei leader di questa superficie, si è arreso in 2 set a Cameron Norrie nell’ATP 250 di Lione. Un esordio da dimenticare per Thiem, con il britannico a imporsi con un perentorio 6-3 6-2.

2021, peggior stagione (fin qui) di Thiem sulla terra rossa da 10 anni

Thiem, che nelle scorse settimane aveva fatto parlare di sé rivelando con coraggio tutti i problemi legati all’aspetto mentale della disciplina (che l’avevano svuotato e lasciato privo di motivazione dopo il successo agli US Open), si avvicina dunque a Parigi con grandi incognite. Con solo 4 partite vinte sulla terra rossa (a fronte di 3 sconfitte), questa è fin qui la stagione peggiore di Thiem su questa superficie: per trovare dati simili dobbiamo infatti scivolare a 10 anni fa, il 2011, quando Thiem di fatto chiuse l’anno con 6 vittorie e 8 sconfitte. Aveva però solo 18 anni e si affacciava per la prima volta ai grandi livelli.

Tennis Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, è best ranking 17/05/2021 A 07:45

Thiem dunque si attesa come grande incognita per l’imminente Roland Garros, dovrà godrà di una posizione privilegiata tra le teste di serie ma che al momento lo lascia assolutamente come un’incognita tutta da valutare. Fa festa al tempo stesso Cameron Norrie, che di contro sta trovando quest’anno proprio su questa superficie i migliori risultati della carriera. Quella su Thiem è la vittoria più importante in carriera per il britannico – mai aveva sconfitto un Top5 – e che lo porta in questa stagione a un invidiabile 12-3 su questa superficie e a un complessivo bilancio di 25 vittorie e 10 sconfitte nel corso del 2021. Ai quarti di finale sfiderà Norrie potrebbe sfidare proprio Sinner, impegnato contro il lucky loser francese Arthur Rinderknech.

Kyrgios, Thiem, Albot, Troicki e Berrettini: la top5 dei tweener

ATP, Roma Sonego sogna a occhi aperti: rimontato Rublev, è semifinale 15/05/2021 A 09:03