Jannik Sinner , ko contro il francese Arthur Rinderknech (6-7 6-2 7-5). Una prestazione sottotono quella dell’altoatesino, condizionata anche dalle sue condizioni fisiche. Ci si riferisce in particolare alla sua allergia al polline. Un aspetto che Jannik dovrà curare particolarmente, visto che in questo periodo potrebbe soffrine in maniera continuativa. Si spera, pertanto, possa essere un ko tale da migliorare questa situazione, per arrivare al Roland Garros nel migliore dei modi, tenuto conto anche dello splendido percorso dell’anno scorso, quando si spinse addirittura fino ai quarti di finale, battendo negli ottavi un certo Alexander Zverev. Sinner ha commentato così la sua performance sui social: Una brutta sconfitta e un passo indietro. ha salutato così l’ATP di Lione giovedì , ko contro il francese(6-7 6-2 7-5). Una prestazione sottotono quella dell’altoatesino, condizionata anche dalle sue condizioni fisiche. Ci si riferisce in particolare alla sua allergia al polline. Un aspetto che Jannik dovrà curare particolarmente, visto che in questo periodo potrebbe soffrine in maniera continuativa. Si spera, pertanto, possa essere un ko tale da migliorare questa situazione, per arrivare alnel migliore dei modi, tenuto conto anche dello splendido percorso dell’anno scorso, quando si spinse addirittura fino ai quarti di finale, battendo negli ottavi un certo Alexander Zverev. Sinner ha commentato così la sua performance sui social:

Non è stata la performance migliore la mia ieri. Non ho trovato le soluzioni al gioco del mio avversario. E’ stato un passo indietro nel mio gioco, ma questo è il tennis. Ora è necessario prepararsi al meglio per l’obiettivo principale, il Roland Garros".

