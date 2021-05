Jannik Sinner è una roccia! Nel primo turno dell'Atp 250 di Lione su terra battuta, il baby-fenomeno altoatesino rimonta Aslan Karatsev e vince in tre set con il punteggio di 0-6, 6-3, 6-4 in due ore e 33 minuti di gioco. Dopo la sconfitta in quel di Dubai, Jannik si prende la rivincita più dolce ai danni del tennista russo battendolo con la testa, la pazienza e il talento. Va sotto nel primo set, tira fuori l'orgoglio nel secondo e poi vince la partita a scacchi nel terzo. Non lo distrae nemmeno la pioggia, che costringe i giocatori a fermarsi per oltre un'ora, e si guadagna la 21a vittoria stagionale che gli permette di eguagliare proprio Karatsev: meglio di lui solo Tsitsipas e Rublev (29). Il prossimo avversario? Il francese Rinderknech.

La cronaca del match

Una specie di slavina di vincenti e martellate che assorbe tutte le volontà del giovane 2001 di Sesto Pusteria. Nemmeno qualche goccia di pioggia, sul 3-0 e palla break per Sinner, interrompe la furia del russo, che trova continuità con la prima di servizio e distrugge ogni possibilità di riaprire i giochi nella prima ondata. Pronti-via e Karatsev fa subito capire a Sinner che la giornata francese sarà molto complicata. Break in apertura, altro break per il 3-0, terzo scippo sul 5-0 e 6-0 che racconta alla perfezione quello che si è visto in campo.Nemmeno qualche goccia di pioggia, sul 3-0 e palla break per Sinner, interrompe la furia del russo, che trova continuità con la prima di servizio e distrugge ogni possibilità di riaprire i giochi nella prima ondata.

La rinascita

All'inizio del secondo set esce il sole, e Jannik torna d'improvviso nel suo habitat naturale. Tiene il servizio in apertura, piazza il break nel secondo gioco - al termine di un braccio di ferro in cui le corde delle rispettive racchette vengono stressate all'inverosimile - e poi conferma il vantaggio con un game molto solido. Karatsev non fa una piega e continua a martellare, ma la musica sembra cambiata: poche prime, tanti gratuiti e 4-0 Sinner. Però, proprio quando il set sembrava finito, 7 punti consecutivi da parte del russo e set completamente riaperto sul 4-2. Sinner sente la paura, concede tre palle break, ma sopravvive e grazie a due punti diretti dal servizio e sale 5-2. Il russo torna immediatamente sotto 5-3, e nel nono game prepara la polpetta avvelenata procurandosi altre due palle break. Sinner rimane calmo, le annulla giocando profondissimo, e poi chiude il set con una bellissima smorzatina a fil di rete.

La chiusura (dopo la pioggia)

Dopo il percorso dei primi due set, che fanno sembrare la partita più un match del circuito WTA rispetto a quello ATP, il terzo parziale parte nettamente più equilibrato. Sinner gioca in fiducia e si vede, ma Karatsev non è da meno: annulla una palla break nel primo game e sale 2-1 qualche minuto più tardi. Poi, come detto sopra, arriva la pioggia, e la partita scompare per oltre un'ora. Al rientro, i giocatori riprendono come se nulla fosse. 2-2 Jannik, 3-2 Aslan, 3-3 Sinner e due palle break per salire 4-3. Il russo è di ghiaccio e le annulla, però l'impressione è che l'italiano sia riuscito a prendere il controllo del match. Pareggia 4-4, e poi vede altre tre palle break veramente troppo invitanti per non essere sfruttate. Karatsev va completamente fuori giri con il rovescio, e Jannik passa a riscuotere. Sul 5-4 si cambia campo, passano attimi di tensione ma in Francia c'è un giocatore che non la sente: chiude 6-4 in 2 ore e 33 minuti di gioco e vola al secondo turno. Un'altra battaglia vinta per Sinner!

