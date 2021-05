Altra prova di maturità per Jannik Sinner. Il ragazzo di Sexten soffre, incassa un sonoro 0-6, entra ed esce dal campo per la pioggia ma alla fine rimonta Aslan Karatsev , la rivelazione del 2021, al primo turno del torneo 250 di Lione con il punteggio di 0-6 6-3 6-4. Al secondo turno il numero 17 del mondo se la vedrà con il padrone di casa Rinderknech, numero 125 del ranking. Una vittoria sofferta - la numero 21 in stagione (eguagliato proprio il russo) dietro solo a Tsitsipas e Rublev (29) - accresce la consapevolezza del classe 2001. Riviviamo il meglio del match dell'azzurro nel video del profilo ufficiale ATP.