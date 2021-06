Matteo Berrettini si è guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura al torneo ATP 500 di Londra, in corso di svolgimento sulla storica e prestigiosa erba del. Esordio vincente per il tennista romano, capace di vincere un tiratissimo derby italiano con Stefano Travaglia . Il 25enne ha avuto bisogno di due tie-break per avere la meglio sull’ostico marchigiano, chiudendo i conti col punteggio di 7-6(5), 7-6(4) in 1 ora e 54 minuti di gioco. Il nostro portacolori attende ora di sapere chi sarà il suo avversario agli ottavi di finale: uscirà dalla sfida tra il britannico Andry Murray (in tabellone grazie a una wild card) e il francese Benoit Paire.