campione al Queen's! Il tennista italiano ha vinto il prestigioso torneo sull'erba londinese, superando in finale il britannicoperin 1 ora e 58 minuti di gioco. Il romano è stato bravo a gestire la partita di colpi e di testa, sfruttando il devastante servizio, che gli ha portato in dote, le concessioni dell'avversario nei momenti decisivi del match. Per l'azzurro si tratta del quinto titolo in carriera, il secondo stagionale dopo quello di Belgrado. Riviviamo i colpi migliori della sfida per il titolo dal video del profilo ufficiale dell'ATP.