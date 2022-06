Matteo Berrettini di nuovo in semifinale al Queen’s: è questa la realtà del romano, che dopo le fatiche Botic van de Zandschulp. : è questa la realtà del romano, che dopo le fatiche con Denis Kudla elimina un altro americano, Tommy Paul , stavolta in modo molto più semplice. 6-4 6-2 il punteggio finale a favore del numero 1 d’Italia, che dunque andrà a sfidare l’olandese

Queste le parole del romano nell’intervista in campo: “Non ero contento perché ho cominciato male, non come avrei voluto. Sapevo che sarei stato capace di recuperare il break. Oggi è difficile, per il caldo. Ho lottato, poi più giocavo più sentivo che il mio tennis ritrovava la giusta dimensione“.

Su come ha ritrovato la forma: “Grazie ai ragazzi lì nel mio box, i fisioterapisti, il dottore e poi la mia famiglia. Mi hanno aiutato molto in quei momenti difficili. E poi ho lavorato tanto. Volevo davvero tornare per la stagione sull’erba, soprattutto qui“.

E un pensierino per un traguardo più grande c’è: “Magari andassi in finale anche a Wimbledon, ma adesso devo pensare a questo torneo, sono il campione uscente, sto difendendo il titolo ed è quello che cerco di fare. Poi spero di avere una settimana di riposo e spero anche di fare quello che ho fatto l’anno scorso, magari qualcosa di meglio“.

