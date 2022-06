Matteo Berrettini affronta Kudla al Queen's: orari e diretta tv degli ottavi di finale

TENNIS - L'azzurro affronta per la settima volta l'americano, la quinta nel tabellone principale in un torneo ATP: i precedenti vedono un perfetto equilibrio, dato che si contano due vittorie per parte in match del main draw ed un successo a testa in incontri di qualificazioni