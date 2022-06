Giovedì 16 giugno, agli ottavi del torneo ATP 500 di Londra, Matteo Berrettini affronterà il lucky loser statunitense Denis Kudla, numero 82 del ranking che martedì ha battuto Lorenzo Sonego . Sarà il settimo confronto tra i due questa volta, il quinto nel tabellone principale di un torneo ATP: i precedenti vedono un perfetto equilibrio, dato che si contano due vittorie per parte in match del main draw ed un successo a testa in incontri di qualificazioni. Questa volta ci sono in palio i quarti allo storico Queen's Club. All'esordio l'allievo di Vincenzo Santopadre, che difende il titolo vinto nel 2021, ha battuto il padrone di casa, Daniel Evans

A che ora sarà la sfida Berrettini-Kudla?

Giovedì 16 giugno

orario da definire

Berrettini-Kudla, dove vederla in tv

Berrettini-Kudla, match valido per gli ottavi di finale del torneo ATP del Queen's, verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e Supertennis, oltre che in live streaming su NOW TV.

TUTTI I PRECEDENTI BERRETTINI-KUDLA

2019 Stoccarda, erba, quarti di finale Berrettini 6-3 6-3

2019 Monaco, cemento ottavi Berrettini 7-5 6-3

2019 Dubai, cemento, sedicesimi Kudla 2-6 7-5 7-5

2018 US Open, cemento, primo turno Kudla 6-4 7-5 6-2

2018 Masters 1000 Indian Wells, cemento Q1 Berrettini 6-4 7-5

2018 Australian Open, cemento Q3 Kudla 4-6 6-3 7-5

Berrettini: "Fantastico vincere subito dopo il 1° infortunio serio della carriera"

