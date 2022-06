Venerdì 17 giugno, agli quarti del torneo ATP 500 di Londra del Queen's, Matteo Berrettini affronterà lo statunitense Tommy Paul, numero 35 del mondo. Sarà il secondo confronto tra i due, il primo, ad Acapulco a febbraio, si è concluso con il ritiro dell'azzurro a causa di un infortunio agli addominali. L'allievo di Vincenzo Santopadre, che difende il titolo vinto nel 2021, per ora ha battuto il padrone di casa, Evans, e l'americano Kudla in rimonta.

Quando e a che ora sarà la sfida Berrettini-Paul?

Ad

Venerdì 17 giugno

ATP, Queen's Berrettini-Kudla, in palio i quarti: quando e dove vederla IERI A 21:31

Campo Centrale - orario da definire

Berrettini-Paul, dove vederla in tv

Berrettini-Paul, match valido per i quarti di finale del torneo ATP del Queen's, verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e Supertennis, oltre che in live streaming su NOW TV.

Il percorso di Matteo Berrettini

Primo turno: BERRETTINI b. Evans 6-3 6-3

Ottavi: BERRETTINI b. Kudla 3-6 7-5 6-4

Il percorso di Tommy Paul

Primo turno: PAUL b. Shapovalov 6-4 2-6 6-4

Ottavi: PAUL b. Wawrinka 6-1 6-4

Berrettini: "Fantastico vincere subito dopo il 1° infortunio serio della carriera"

ATP, Queen's Berrettini, debutto col sorriso a Londra: Evans steso in due set 14/06/2022 A 16:31