Matteo Berrettini oltre ad essere un ottimo tennista, eccellente sull'erba visti i Queen's eccolo rivolgere un bel pensiero alla giornalista che sta intervistando. oltre ad essere un ottimo tennista, eccellente sull'erba visti i recenti successi consecutivi su questa superficie , si dimostra anche un vero e proprio gentleman: proprio pochi minuti dopo il secondo successo di fila sui campi deleccolo rivolgere un bel pensiero alla giornalista che sta intervistando.

Ad

So che è stato il tuo ultimo Queen's e sarà il tuo ultimo Wimbledon. Voglio congratularmi per la tua carriera e augurarti buona fortuna per il resto della tua bella vita. Congratulazioni".

ATP, Queen's Berrettini commosso dopo la vittoria: "Troppe emozioni tutte insieme" 4 ORE FA

Queste le parole rivolte dal tennista italiano in diretta televisiva a Sue Barker: la 66enne ex tennista e telecronista sportiva della Bbc, è visibilmente emozionata: "Che caro ragazzo", commenta. Oltre ad aver conquistato - di nuovo - il Queen's, Matteo Berrettini si è meritato il rispetto di tante persone anche per i suoi modi.

Berrettini commosso dopo la vittoria: "Troppe emozioni tutte insieme"

ATP, Queen's Berrettini campione: gli highlights della finale con Krajinovic UN GIORNO FA