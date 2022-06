Tommy Paul, connazionale di Kudla. Il campione in carica Matteo Berrettini fa valere la sua legge marziale contro il tennista statunistense Denis Kudla (numero 82 del mondo), ma che fatica! L'ottavo di finale londinese si tramuta sin dalle battute iniziali in un match durissimo che durerà alla fine ben 2 ore e 45 minuti, estenuanti! Ora per il tennista romano si aprono le porte dei quarti di finale del torneo ATP del Queen's, dove affronterà nella giornata di venerdì 17 giugno il numero 35 del ranking mondiale, connazionale di Kudla.

La cronaca

Berrettini deve subito affrontare una palla break, ma il romano annulla tutto con un ace. Kudla ha un’altra occasione nel sesto game, ma questa volta è il dritto ad aiutare l’azzurro. L’americano riesce comunque ad essere molto insidioso in risposta e nell’ottavo gioco si procura altre due palle break. Alla fine Kudla riesce a strappare il servizio all’italiano e si porta poi a casa il primo set per 6-3.

Nel secondo set finalmente Berrettini riesce a procurarsi la prima palla break nel quarto game, ma Kudla trova un bel vincente di dritto. Nel settimo gioco l’azzurro risale da 15-40 e tiene un delicato turno di servizio. Ci si avvia verso il tie-break, ma Berrettini ha prima due palle break nel dodicesimo gioco. Kudla riesce a salvarsi e si porta sul 6-6. Berrettini scappa subito nel tie-break sul 4-1 e poi difende il vantaggio fino al 7-5 conclusivo.

Berrettini parte meglio nel terzo set e trova anche il break nel quinto game, con l’americano che concede qualcosa con un doppio fallo ed un clamoroso errore di dritto nel momento decisivo. Sembra il momento dell’allungo ed invece Kudla riesce ad ottenere il controbreak immediato. Nel game successivo Berrettini rimonta da 40-0 e ha anche una palla break, ma stecca con il dritto nel momento di chiudere il punto. Si arriva al nono gioco, con Matteo che si guadagna altre due palle break e la seconda stavolta è decisiva per salire 5-4. Kudla non molla e si procura ancora una palla del controbreak, ma Berrettini l’annulla con un gran dritto e poi chiude il set 6-4.

Le dichiarazioni a caldo

Così il tennista romano Matteo Berrettini dopo la vittoria agli ottavi del torneo Queen's di Londra:

"Sono contento di aver vinto. Ma complimenti a Kudla, ha giocato una buona partita e per la maggior parte delle volte ha meritato di vincere", ha continuato Berrettini.

"Quanto ha aiutato il pubblico? Ho sentito molto il sostengo, sin dalla prima partita dell'anno scorso, per questo mi piace venire qui. Spero che questa serie non sia finita", ha concluso il campione in carica del torneo ai microfoni degli organizzatori.

I numeri

Diciassettesima partita vinta nelle ultime diciotto giocate sull’erba per l’italiano, che vuole bissare il successo dello scorso anno e proseguire la sua imbattibilità dopo il rientro dal torneo vinto a Stoccarda. Quest’oggi Berrettini ha chiuso con 22 ace, mettendo a segno 45 vincenti contro i 24 dell’avversario. Kudla perde una partita nella quale ha fatto più punti (112 l’americano, 110 l’azzurro) e anche meno errori non forzati (20-26).

Tommy Paul

Nei quarti di finale Berrettini affronterà ora l’americano Tommy Paul, che ha superato al primo turno in tre set Dennis Shapovalov e quest’oggi Stan Wawrinka con un perentorio 6-1 6-4. C’è un precedente tra i due giocatori e non è certamente un bel ricordo per l’italiano, visto che, nella sfida dello scorso febbraio ad Acapulco, Berrettini era stato costretto al ritiro per un infortunio agli addominali.

