Matteo Berrettini vola in semifinale del Queen's! L'azzurro batte 6-4 6-2 l'americano n° 35 del mondo, Tommy Paul in un'ora e 13 minuti e raggiunge l'olandese Botic van de Zandschulp. Un solo precedente tra i due, a Wimbledon 2021, vinto in tre set dal romano.

A differenza della battaglia con Kudla, Tommy Paul dura, di fatto, cinque game. In apertura di match, infatti, l'americano allunga 4-1, sfruttando qualche indecisione al servizio di Matteo. Nel settimo game, però, arriva il controbreak con un doppio fallo che mette una pietra tombale sulle speranze di Paul. L'allievo di Santopadre macina tennis con colpi pesanti e profondi, logora gli scambi con lo slice di rovescio, aggredisce la prima leggera del suo avversario e si inventa magate come questa . Risultato 6-4 e parziale di game aperto anche nel secondo set dove, alla distanza, l'americano, in enorme difficoltà dalla parte del diritto, soccombe in poco più di un'ora di gioco con un netto 6-2. Il 18° successo su erba negli ultimi 19 match giocati (in mezzo il trionfo al Queen's e i due a Stoccarda, l'unico ko in finale con Djokovic a Wimbledon 2021) regala al tennista romano la.