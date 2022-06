Un’operazione chirurgica e tre mesi di stop. Ma in pochi sono in grado ormai di fermarequando sta bene.. E così, dopo il titolo settimana scorsa a Stoccarda, il bis anche questa settimana nell’ancor più prestigioso ATP 500 del Queen’s. Un torneo che Matteo aveva già vinto lo scorso anno e dove potrà dunque provare a difendere il titolo. Il tennista romano ha infatti superato in semifinale Botic van de Zandschulp col punteggio di 6-4 6-3 Un risultato che vale a Berrettini l'accesso in finale contro il serbo, giustiziere a sua volta di Marin Cilic. Nel video qui sotto gli highlights di entrambe le semifinali del Queen's.