Un’operazione chirurgica e quasi tre mesi di stop. 84 giorni, per la precisione. Ma tutto ciò non basta a fermare Matteo Berrettini che dal rientro ha solo vinto. Dopo il titolo di settimana scorsa a Stoccarda, il bis al Queen's in finale contro Filip Krajinovic . Per Matteo il 7° titolo ATP in carriera su 10 finali disputate, in un back to back al Queen's che nell'era Open è riuscito solo a giocatori del calibro di McEnroe, Connors, Becker, Lendl, Hewitt, Roddick e Murray. Per altro nessuno di questi da debuttante come Matteo. Un risultato di prestigioso. Qui sotto vi forniamo con piacere glidella finale vinta sul Krajinovic col punteggio di 7-5 6-4.