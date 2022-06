Un 2022 nel quale la sfortuna ci vede benissimo. Il riferimento è a Lorenzo Musetti che ieri, a causa di una brutta scivolata, è stato costretto al ritiro nel match d’esordio sull’erba del Queen’s contro il kazako Alexander Bublik. Perso il primo parziale 6-3 per un atteggiamento troppo difensivo, il toscano stava lottando nel primo gioco della seconda frazione per respingere gli assalti del suo avversario.

Purtroppo, trovandosi in ritardo in un cambio di direzione, ha perso il piede destro d’appoggio e ha compiuto la classica “spaccata” con dolore all’altezza dell’inguine della coscia sinistra. Per il dolore patito, Musetti è stato costretto a stringere la mano al suo avversario e al giudice di sedia anzitempo.

Abbiamo quindi sentito telefonicamente il suo coach, Simone Tartarini, per comprendere quantomeno le sensazioni ed eventuali sviluppi, visto e considerato che dal 27 giugno al 10 luglio ci sarà Wimbledon e sulla partecipazione del carrarino c’è un bel punto di domanda.

Le parole di Tartarini

“E’ una stagione in cui va tutto storto. Nei primi tre mesi dell’anno ha giocato più di una volta con la febbre, l’infortunio nel riscaldamento di Madrid contro Zverev e poi questo episodio. E’ un vero peccato perché il feeling con l’erba qui a Londra era migliore di quello di Stoccarda e gli allenamenti erano andati bene. In partita contro Bublik ha un po’ sentito la tensione e giocato troppo sulla difensiva. Su quel cambio di direzione è caduto con tutto il peso sull’anca e i medici dell’ATP ci hanno consigliato ovviamente di fare dei controlli più approfonditi. Sente ancora tanto dolore e si muove con le stampelle. Rispetto a ieri, la situazione è leggermente migliorata, ma dobbiamo attendere prima di pronunciarci. Domani mattina ne sapremo di più“

A questo punto il responso degli esami ci dirà anche se Lorenzo potrà disputare i Championships, anche se le impressioni sono negative.

