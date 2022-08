Si sono delineate le semifinali del torneo ATP di Los Cabos. Pronostici ampiamente rispettati, visto che saranno le prime quattro teste di serie a giocarsi la vittoria sul cemento messicano. Tutto facile per il numero uno del mondo Daniil Medvedev, che ha superato agevolmente con un doppio 6-2 il lituano Ricardas Berankis in neanche un’ora e mezza di gioco. Il russo adesso affronterà il serbo Miomir Kecmanovic, numero quattro del seeding, che ha superato in due set l’americano Brandon Nakashima con il punteggio di 6-2 6-4 al termine di un match che si pensava poter essere molto più equilibrato.

Non sbaglia Felix Auger-Aliassime. Il canadese ha vinto una partita complicata contro l’americano Steve Johnson, con il numero nove del mondo che si è imposto per 6-4 7-6 dopo quasi due ore di gioco. Adesso in semifinale Auger-Aliassime affronterà il britannico Cameron Norrie, che ha sconfitto anche lui in due set il moldavo Radu Albot per 6-3 7-6.

RISULTATI ATP LOS CABOS 2022

ATP, Los Cabos Medvedev, ritorno con vittoria. Avanzano Aliassime e Norrie IERI A 07:05

Kecmanovic (Srb) b. Nakashima (Usa) 6-2 6-4

Medvedev (Rus) b. Berankis (Ltu) 6-2 6-2

Auger-Aliassime (Can) b. Johnson (Usa) 6-4 7-6

Norrie (Gbr) b. Albot (Mda) 6-3 7-6

