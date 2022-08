Si sono delineati i quarti di finale del torneo ATP 250 di Los Cabos. Sul cemento messicano ha fatto ritorno Daniil Medvedev, che non giocava dal torneo di Maiorca (23 giugno). Il russo che si è qualificato tra i migliori otto grazie alla vittoria contro l’australiano Rinki Hijikata in due set con il punteggio di 6-4 6-3 ed ora affronterà il lituano Ricardas Berankis, che ha superato l’argentino Facundo Bagnis per 7-6 6-3. Giornata da dimenticare per il tennis australiano, visto che sono stati eliminati oltre ad Hijikata anche Jordan Thompson, Max Purcell, Jason Kubler e Thanasis Kokkinakis. Thompson e Kubler sono stati sconfitti rispettivamente dal serbo Miomir Kecmanovic e dal moldavo Radu Albot con il punteggio di 6-4 6-2.

L’impegno più difficile era quello di Purcell, battuto con un duplice 6-3 dall’americano Brandon Nakashima. Battaglia tiratissima tra Kokkinakis e Steve Johnson, con l’americano che si è imposto dopo quasi tre ore di gioco in rimonta con il punteggio di 6-7 6-4 6-4.

Superano il turno anche la seconda e la terza testa di serie. Il canadese Felix Auger-Aliassime ha fermato i sogni del padrone di casa Alex Hernandez (6-3 7-5), mentre il britannico Cameron Norrie ha dominato contro il rappresentante di Taipei Chun Hsin Tseng (6-3 6-0).

RISULTATI ATP LOS CABOS 2022

Auger-Aliassime (Can) b. Hernandez (Mes) 6-3 7-5

Kecmanovic (Srb) b. Thompson (Aus) 6-4 6-2

Nakashima (Usa) b. Purcell (Aus) 6-3 6-3

Albot (Mda) b. Kubler (Aus) 6-4 6-2

Berankis (Ltu) b. Bagnis (Arg) 7-6 6-3

Johnson (Usa) b. Kokkinakis (Aus) 6-7 6-4 6-4

Medvedev (Rus) b. Hijikata (Aus) 6-4 6-3

Norrie (Gbr) b. Tseng (Tpe) 6-3 6-0

