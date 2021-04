E' arrivata l’ufficialità del forfait di Lorenzo Sonego al prossimo torneo ATP, il Masters1000 di Madrid. Il piemontese si è cancellato dal tabellone principale: la sua partecipazione era in dubbio in questi giorni a causa di un incidente domestico (ha sbattuto la mano sulla porta di casa, infortunandosi ad un dito) e ora ha sciolto le riserve. Come riportato da Tennisitaliano.it, il coach di Sonego, Gipo Arbino, ha dichiarato:

“In teoria Lorenzo avrebbe potuto giocare, ma i medici hanno spiegato che qualche pericolo permaneva. Abbiamo preferito non rischiare”.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport rivedremo il classe 1995 di Torino agli Internazionali d’Italia a metà maggio.

ATP, Madrid Djokovic, niente Madrid. Nel mirino Roma e Belgrado 2 27/04/2021 A 21:23

Sonego, il 19-17 su Fritz nel tie-break più lungo sulla terra

Tennis Auger-Aliassime: "Con Toni Nadal farò il salto di qualità" 21 ORE FA