Sulla terra battuta della capitale spagnola, oltre a Nadal, sono presenti molti dei più forti tennisti al mondo, a parte il serbo Novak Djokovic , numero uno al mondo, che ha dato forfait: da seguire il russo Daniil Medvedev, l’austriaco Dominic Thiem, il greco Stefanos Tsitsipas, il tedesco Alexander Zverev e l’altro russo Andrey Rublev. Tre gli italiani presenti nel tabellone principale Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Fabio Fognini e anche Marco Cecchinato, promosso dopo le qualificazioni.

12:30 - Isner avanti, Dimitrov al terzo set

Isner batte Kecmanovic 6-4 7-6(6) mentre Dimitrov vince il secondo set 6-3 e va al terzo con Harris. Karatsev è sul 3-3 con Humbert nel secondo parziale dopo aver vinto il primo. Ora tocca a Dan Evans che sfida Chardy: a seguire Fabio Fognini.

12:03 - Aggiornamento dai campi

Dimitrov è sotto di un set con Harris (6-3), Karatsev è avanti contro Humbert (7-5) mentre Isner conduce 6-4 su Kecmanovic ma è 4-4 nel secondo set.

11:35 - Un passo indietro, che magia Fucsovics

In realtà si è già giocato ieri e Marton Fucsovics ha regalato già il possibile colpo del torneo contro Bublik, colui che disse a Sinner a Miami: "Hai 15 anni e giochi così, non sei umano". Per sua sfortuna non è bastato a vincere la partita...

11:10 - Day 1: si parte!

Aprono la settimana nella capitale spagnola Dimitrov contro Harris, Karatsev contro Humbert e Isner contro Kecmanovic. In programma come terzo match Fognini-Taberner: il 23enne spagnolo ha eliminato nell'ultimo turno di qualificazione il nostro Lorenzo Musetti (6-4 6-2) privandoci così di un derby italiano. Un derby, però, potrebbe esserci al secondo turno tra Fognini e Berrettini.

Informazioni, date e orari

Il Masters 1000 di Madrid è nato nell'ottobre 2002 in sostituzione dell'Eurocard Open di Stoccarda. Nel 2009, con la riforma dei calendari, ha preso il posto del Master di Amburgo ed è stato anticipato a maggio, passando dal cemento indoor alla terra e diventando un evento "combinato", cioè con l'organizzazione anche di un tabellone femminile. Nel 2012 per la prima volta nella storia dei circuiti ATP e WTA è stata utilizzata la terra blu, al posto della tradizionale terra rossa. Il cambiamento di superficie ha ricevuto pesanti critiche da parte dei giocatori e addetti ai lavori, in particolare si sono esposti contro la modifica i numeri 1 e 2 al mondo e già finalisti nel 2011 Novak Djokovic e Rafael Nadal. Il detentore è proprio il serbo che, nel 2019, sconfisse in finale Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-3 6-4.

Nadal: "Ho passato momenti difficili, ma amo questo sport"

