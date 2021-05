Matteo Berrettini, se la vedrà con il norvegese Casper Ruud, dopo aver battuto ai quarti il cileno Cristian Garin. Il torneo Mutua Madrid Open 2021 di tennis, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Madrid, in Spagna, vedrà oggi disputarsi le semifinali del tabellone principale del singolare maschile: la testa di serie numero 8,, se la vedrà con il norvegese

Si tratta del quarto scontro tra i due: Ruud ha vinto due volte, in entrambi i confronti sulla terra battuta, al Roland Garros 2019 ed al Masters 1000 di Roma 2020, in entrambi i casi in tre set. L’unica vittoria di Berrettini è arrivata sul veloce degli US Open 2020, ancora in tre set.

Il match mette in palio anche 240 punti netti per la classifica mondiale: le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria per il calcolo del ranking ATP, consentono già all’azzurro, dall’inizio del torneo, di guadagnare 315 punti in classifica, dato che Berrettini ne difendeva 45 contro i 360 ottenuti con le semifinali.

Berrettini occuperà, a partire da lunedì 10 maggio il 9° posto, dato che la vittoria di ieri gli permette di salire a quota 3808 punti, scavalcando così l’argentino Diego Schwartzman, fermo a quota 3743. Berrettini potrà inoltre rafforzare il piazzamento: battendo Ruud in semifinale salirebbe a quota 4048.

Ruud, invece, migliorerà la prossima settimana il proprio best ranking: il norvegese era 22° a quota 2340 ad inizio settimana, ma ha già guadagnato 6 posizioni e 325 punti, diventando 16° e scavalcando, tra gli altri, anche Jannik Sinner. Vincendo oggi si porterebbe in 13ma posizione a quota 2905, vincendo il torneo sarebbe 11° con 3305.

PRECEDENTI BERRETTINI-RUUD

Roland Garros Parigi 2019 (terra outdoor), trentaduesimi di finale: Casper Ruud b. Matteo Berrettini 6-4 7-5 6-3

US Open New York 2020 (veloce outdoor), sedicesimi di finale: Matteo Berrettini b. Casper Ruud 6-4 6-4 6-2

ATP Masters 1000 Roma 2020 (terra outdoor), quarti di finale: Casper Ruud b. Matteo Berrettini 4-6 6-3 7-6 (5)

RANKING MATTEO BERRETTINI

In semifinale a Madrid: 9°, 3808 punti.

In finale a Madrid: 9°, 4048 punti.

Vincitore a Madrid: 9°, 4448 punti.

RANKING CASPER RUUD

In semifinale a Madrid: 16°, 2665 punti.

In finale a Madrid: 13°, 2905 punti.

Vincitore a Madrid: 11°, 3305 punti.

