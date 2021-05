40-0 sul rosso, perde i primi sette punti del match. Risultato? 4-1 Rafa senza patemi. Se, infatti, l'australiano cerca di fare la partita (20 vincenti contro Nadal non sono poca cosa), questo si traduce in alti e bassi che non sono sufficienti contro Non sfigura Rafa Nadal, di fronte a due spettatori come Ronaldo il Fenomeno e Luis Figo. Sul campo Manolo Santana, il mancino di Manacor spegne le velleità di Popyrin, giustiziere di Sinner e proveniente dalle qualificazioni. Il padrone di casa, che contro i qualificati vanta un discretosul rosso, perde i primi sette punti del match. Risultato? 4-1 Rafa senza patemi. Se, infatti, l'australiano cerca di fare la partita (20 vincenti contro Nadal non sono poca cosa), questo si traduce in alti e bassi che non sono sufficienti contro il re della terra battuta . Senza continuità non si può dare realmente fastidio a Nadal che chiude il primo set per 6-3 in 42 minuti e la partita per 6-3 6-3 in un'ora e 19 minuti. Per lui, al 15esimo quarto su 18 partecipazioni a Madrid, Zverev o Evans venerdì.

Se Nadal trova conferme, Dominic Thiem scaccia qualche fantasma contro Alex De Minaur. Il vincitore degli US Open, finito in un buco nero per sua stessa ammissione , vince in lotta contro l'altro australiano e conquista i quarti di finale per la quarta volta di fila nel 1000 di Madrid. De Minaur si fa rimontare dal 3-1 del primo set e cede 9-7 al tie-break: il finale è 7-6(7) 6-4 in un'ora e 51 minuti. Thiem dovrà incrociare il vincente di Isner-Rublev.

Dominic Thiem - Masters 1000 Madrid 2021 Credit Foto Getty Images

Cadono i russi. La terra rossa continua a essere indigesta per Daniil Medvedev: Garin fa fuori il numero 3 del mondo per 6-4 6-7(2) 6-1. Ai quarti il cileno attende il vincente di Berrettini-Delbonis. Non va meglio ad Aslan Karatsev, sconfitto nettamente da Bublik per 6-4 6-3. Per il kazako ai quarti uno tra Ruud e Tsitsipas.

I risultati

Bublik b. Karatsev 6-4 6-3

Thiem b. De Minaur 7-6(7) 6-4

Garin b. Medvedev 6-4 6-7(2) 6-1

Nadal. b. Bublik 6-3 6-3

Nadal: "Ho passato momenti difficili, ma amo questo sport"

