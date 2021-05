Matteo Berrettini, se la vedrà con la numero 5, Alexander Zverev, dopo aver sconfitto Casper Ruug in semifinale. Il torneo Mutua Madrid Open 2021 di tennis, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Madrid, in Spagna, vedrà disputarsi la finale del tabellone principale del singolare maschile: la testa di serie numero 8,, se la vedrà con la numero 5,

Si tratta del quarto scontro tra i due: Zverev ha vinto due volte, una sulla terra di Roma nel 2018 e una sul duro di Shanghai nel 2019, entrambe in due set. L'unica vittoria di Berrettini è arrivata sempre a Roma, ma nel 2019, dove vinse al secondo turno per 7-5 7-5

Berrettini occuperà, a partire da lunedì 10 maggio il 9° posto, dato che la vittoria con Ruud in semifinale gli permette di salire a quota 4048. Se vincesse con Zverev, resterebbe comunque nono, ma a 4448 punti.

PRECEDENTI ZVEREV-BERRETTINI

ATP Masters 1000 Roma 2018 (terra outdoor), trentaduesimi di finale: Alexander Zverev b. Matteo Berrettini 7-5 6-2

ATP Masters 1000 Roma 2019 (terra outdoor), trentaduesimi di finale: Matteo Berrettini b. Alexander Zverev 7-5 7-5

ATP Masters 1000 Shanghai 2019 (veloce outdoor), semifinale: Alexander Zverev b. Matteo Berrettini 6-3 6-4

RANKING MATTEO BERRETTINI

In finale a Madrid: 9°, 4048 punti.

Vincitore a Madrid: 9°, 4448 punti.

DOVE VEDERE LA PARTITA

La finale andrà in scena sul campo Manolo Santana non prima delle 16:30: prima, sullo stesso campo, si disputerà la finale di doppio. La partita in Italia sarà trasmessa da Sky Sport Arena, canale 204 della piattaforma Sky Sport.

