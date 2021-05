Berrettini c'è! L'ultimo azzurro rimasto in tabellone al Masters 1000 di Madrid vola in semifinale alla fine di una partita al cardiopalma: il n° 1 d'Italia elimina il cileno n° 25 del mondo Cristian Garin che nel suo percorso madrileno aveva fatto fuori Daniil Medvedev. Il tennista romano eguaglia il suo miglior risultato a livello 1000, la semifinale di Shanghai del 2019, e raggiunge Caspar Ruud che nel tardo pomeriggio ha archiviato agilmente la pratica Bublik 7-5 6-1. Il bilancio è 2-1 a favore dello scandinavo che ha vinto entrambi i precedenti sulla terra battuta (Roland Garros 2019 e Roma 2020), mentre l'allievo di Vincenzo Santopadre ha dominato agli US Open 2020.

Sul Centrale di Madrid va in scena una partita dai due volti: il primo dura. Il cileno è in palla, la sua prima ha percentuali vicine all'80% e, soprattutto, Berrettini non riesce a trovare il modo di invertire il trend. Il romano subisce e l'atteggiamento del corpo non lascia presagire nulla di buono. Il match sembra indirizzato verso una vittoria agevole del sudamericano, ma sul più bello Garin si incarta e, cedendo il secondo set (6-3) e andando sotto nel terzo 5-0. L'azzurro ritrova il back e il diritto, entrambi profondi e letali e serve per il match mentre il pubblico lascia lo stadio causa coprifuoco. Un urlo liberatorio nel silenzio degli spalti è l'epilogo di una giornata che Madrid ricorderà per l'eliminazione di Rafa Nadal per mano di Sascha Zverev che nella prima semifinale in programma sabato sfiderà Dominic Thiem.