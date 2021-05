Tutto troppo facile per Matteo Berrettini. Nel derby andato in scena sull'Arantxa Sanchez Stadiumdove attende il vincente di Ramos-Delbonis. La sfida tra i due compagni di doppio in ATP Cup viene dominata dal servizio, dalla potenza e dalla precisione di Berrettini che ha la meglio su una versione sbiadita di Fognini, reduce dalla squalifica di Barcellona e dai problemi alla schiena dell'esordio contro il qualificato Taberner. L'allievo di Vincenzo Santopadre dà così continuità alla striscia di vittorie dell'ATP 250 di Belgrado festeggiato battendo Karatsev in finale.