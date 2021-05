Finisce con una torta di compleanno, gli applausi del pubblico e di Nadal e una lezione di tennis "gratuita" regalatagli dal suo idolo. Carlos Alcaraz non festeggia granché i suoi 18 anni. Nel confronto generazionale di Madrid, match più atteso del giorno non solo dagli spagnoli, il verdetto è 6-1 6-2 in un'ora e 17 minuti. Un risultato fedele rispetto a quanto visto sul campo con Alcaraz che cerca di non finire nella morsa da fondocampo e di essere aggressivo. Il risultato? Inizialmente un presunto strappo addominale accusato dopo pochi game, poi 28 errori non forzati a 8 contro il mancino di Manacor. Decisamente troppi per opporsi al re della terra battuta , uno che con i connazionali non ama fare sconti: 19 vittorie nelle ultime 19 partite contro spagnoli sono lì a dimostrarlo.