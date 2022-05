ATP, Madrid

la debacle di Jannik Sinner al terzo turno del Mutua Madrid Open. L’altoatesino ha patito una sonora sconfitta contro il canadese numero 10 del ranking ATP Felix Auger-Aliassime (6-1 6-2), Il Masters 1000 iberico di Sinner era iniziato con qualche intoppo già al primo turno, quando l’azzurro aveva dovuto salvare tre match-point contro lo statunitense Tommy Paul; la vittoria facile sull’australiano Alex De Minaur sembrava poter spalancare al classe 2001 le porte del torneo, invece è arrivato il ko nell’anticamera dei quarti di finale. Sinner ha raccontato le sue sensazioni sul match ai microfoni di Ubitennis: Permane un pizzico di amarezza il giorno dopoL’altoatesino ha patito una(6-1 6-2), non certo il miglior biglietto da visita per i prossimi Internazionali d’Italia.quando l’azzurro aveva dovuto salvare tre match-point contro lo statunitensela vittoria facile sull’australianosembrava poter spalancare al classe 2001 le porte del torneo, invece è arrivato il ko nell’anticamera dei quarti di finale.sul match ai microfoni di

“Auger-Aliassime lo conoscevo già prima. Sicuramente ha giocato meglio di me. Io gli ho regalato due game, sia nel primo set che nel secondo, quando [nel terzo game del primo set, ndr] ero 40-15 sopra ho fatto due errori e lui ha spinto bene col dritto. Non c’è tanto da dire. […] In generale le gambe in campo non le ho mosse molto bene”.

Dal punto di vista di Jannik non ci sono stati errori nell’approccio della partita: “Mi sono preparato come sempre, ma la tattica che ci eravamo preparati non la siamo riusciti a fare. Lo scorso anno ho fatto fatica qua a Madrid e anche quest’anno non ho trovato il mio gioco, non ho trovato la palla. Vediamo l’anno prossimo come andrà. Però intanto ho fatto un turno in più rispetto all’anno scorso. Oggi [giovedì] non ho fatto la partita che volevo però è andata così”. Le occasioni di riscatto nei prossimi giorni non mancheranno:“Andremo a Roma il prima possibile e ci prepariamo lì nel migliore dei modi. Ora c’è un altro torneo, un’altra possibilità e spero di giocare meglio di così“.

