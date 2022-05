Rafa Nadal è stato battuto dal futuro del tennis spagnolo. Il fenomeno di Manacor ha incassato un , chiudendo la sua avventura a Madrid ai quarti di finale. Ascoltato dai microfoni di Marca, il dominatore della terra rossa però non ha molto da recriminare. è stato battuto dal futuro del tennis spagnolo. Il fenomeno di Manacor ha incassato un ko bruciante con Carlos Alcaraz chiudendo la sua avventura a Madrid ai quarti di finale. Ascoltato dai microfoni di Marca, il dominatore della terra rossa però non ha molto da recriminare.

“È evidente che sia un passaggio di consegne, lui ha 19 anni e io quasi 36 – afferma Nadal – In questo senso sono felice per lui. Ha giocato meglio di me in vari aspetti del match, io invece ho bisogno di migliorare. Come ho detto negli scorsi giorni, non è niente di illogico. Accetto il risultato con tranquillità e con la sicurezza del fatto che abbia un cammino da seguire nel giro delle prossime settimane in vista del Roland Garros. È un ko facile da digerire perché conoscevo la mia situazione ma non voglio togliere meriti a Carlos“.

Ad

ATP, Madrid Nadal cede lo scettro ad Alcaraz: rivivi il terzo atto in 4' 2 ORE FA

Nadal si esprime poi sul suo stato fisico: “Oggi non parlerò nemmeno lontanamente delle condizioni del mio piede. Quel che devo migliorare è la capacità di reazione e la velocità al momento dei cambi campo. Le gambe dovranno accompagnarmi in questo senso“.

Rafa non può esimersi da un commento sul match tra Alcaraz e Novak Djokovic: “Non posso predire il futuro, giocherà uno dei migliori giocatori della storia contro un giovane di altissimo livello. Carlos può vincere, ma non può reggere il confronto se gioca come nel secondo set. La sua partita dipende dal suo stato d’animo e quando viene preso dall’adrenalina “. Tornando alla sua condizione fisica: “Ho altro tempo per arrivare bene sia a Roma che a Parigi. Il mio sogno è arrivare nelle condizioni migliori per essere competitivo”.

Nadal: "Vittoria ispirata dall'incredibile rimonta del mio Real"

ATP, Madrid Alcaraz si rende conto di aver battuto Nadal: che match point! 3 ORE FA