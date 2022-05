Lorenzo Musetti si è ritirato nel corso della , ottavo di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano aveva perso il primo set, poi all’inizio della seconda frazione ha deciso di alzare bandiera bianca a causa di un problema alla coscia. Si tratta di un brutto stop per il 20enne, che ora deve comprendere l’entità dell’infortunio per capire se potrà giocare settimana prossima agli Internazionali d’Italia. sfida contro Alexander Zverev , ottavo di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano aveva perso il primo set, poi all’inizio della seconda frazione ha deciso di alzare bandiera bianca a causa di un. Si tratta di un brutto stop per il 20enne, che ora deve comprendere l’entità dell’infortunio pe

Lorenzo Musetti Credit Foto Getty Images

Ad

Lorenzo Musetti ha raccontato quanto successo ai microfoni di Ubitennis: “Ho l’amaro in bocca, non pensavo andasse così. Domani arrivo a Roma e farò tutti gli esami possibili, il medico mi ha detto di stare a riposo 24 ore e fare radiografia. Mi sono fatto male nel riscaldamento per il match, ma ho provato comunque a giocare. Riuscivo a stare in campo tranquillamente durante i primi game, poi con il trascorrere dei minuti il dolore è aumentato e rischiavo di peggiorare le cose. Non riuscivo a fare nulla, anche il bendaggio non aiutava per il mio problema“.

ATP, Madrid Musetti perde un set, poi si ritira: Zverev vola ai quarti 4 ORE FA

Lorenzo Musetti è apparso visibilmente amareggiato, anche perché era convinto delle proprie potenzialità: “Potevo metterlo in difficolta se non fosse successo questo problema. Mi dispiace aver lasciato le belle sensazioni che avevo questa settimana con un ritiro come questo“. La partecipazione al Masters 1000 di Roma è dunque in bilico: “Non so dare percentuali sulla mia partecipazione agli Internazionali d’Italia né mi va di dare false speranze né buttare e buttarmi giù prima del tempo: domani farò degli esami, è una situazione nuova per me e non so fare previsioni. Sicuramente è un momento molto difficile questo: tengo tantissimo a giocare a Roma, sarebbe un palcoscenico stupendo e una bella occasione per giocare davanti al pubblico italiano“.

Djokovic: "Con Monfils la miglior prestazione del mio 2022"

ATP, Madrid Musetti vince la sfida next gen con Korda e prenota Zverev UN GIORNO FA