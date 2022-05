Stefan Djokovic, figlio del numero 1 del mondo Nole, di 7 anni, ha cambiato idea: il suo giocatore preferito non è più Nadal, ma Alcaraz! Lo scorso febbraio la BBC aveva intervistato Djokovic e durante la chiacchierata Novak rivelò che il figlio, durante la finale degli Australian Open, tifava per Nadal. Durante quell’incontro Rafa sfidava il russo Medvedev. Con quella vittoria il 35enne spagnolo ha staccato il rivale come numero di toni del Grande Slam vinti: 20 per Djokovic, 21 per Nadal.

Ecco che però le cose sono cambiate: intervistato dal canale Twich, del torneo di Madrid, Novak ha dichiarato infatti che “In questi ultimi tempi per lui - Stefan, il figlio - il numero 1 non è più Nadal, ma Alcaraz. Ha cambiato il suo giocatore preferito”. Recentemente il serbo si è anche allenato per la prima volta con la giovane promessa del tennis, vincitore dell’ultimo torneo di Miami. Com’è finito l’incontro? 6-1 e 6-2 per Novak, in poco più di un’ora e mezza di gioco.

