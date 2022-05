Si è completato il quadro degli ottavi di finale nel Masters 1000 di Madrid. Oggi era soprattutto il giorno dell’esordio nel torneo di Rafael Nadal, che rientrava dopo l’infortunio patito ad Indian Wells. Una bella prova quella del maiorchino, che ha sconfitto in due set il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-1 7-6. Adesso lo spagnolo affronterà un ritrovato David Goffin. Il belga, infatti, sta vivendo un buonissimo momento sulla terra rossa e ha superato nettamente in due set l’olandese Botic Van de Zandschulp per 6-4 6-2.

Buona la prima anche per Stefanos Tsitsipas. Il greco ha cominciato il suo cammino a Madrid con il successo sul francese Lucas Pouille per 6-3 6-4. Il numero quattro del mondo se la vedrà ora con il bulgaro Grigor Dimitrov, che ha probabilmente realizzato una delle sorprese di giornata, almeno per il punteggio, visto il 6-0 6-3 rifilato all’argentino Diego Schwartzman.

Sicuramente il colpo a sorpresa di oggi è quello di Dusan Lajovic. Il serbo ha sconfitto in tre set il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero cinque, dopo due ore e venti minuti di gioco con il punteggio di 7-6 2-6 6-4. Agli ottavi Lajovic affronterà il polacco Hubert Hurkacz, uscito vincitore da una battaglia di due ore e mezza contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (6-4 4-6 7-6).

E’ anche la giornata dell’Italia con le due fantastiche vittorie di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. I due azzurri si prendono gli ottavi di finale, dopo aver sconfitto rispettivamente l’australiano Alex De Minaur (6-4 6-1) e l’americano Sebastian Korda (6-4 6-3). Due ottime prestazioni sia per l’altoatesino sia per il toscano e adesso negli ottavi il livello degli avversari si alzerà ulteriormente, visto che Sinner affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime (6-3 6-0 al cileno Garin), mentre Musetti sfiderà il tedesco Alexander Zverev, che ha battuto in rimonta il croato Marin Cilic per 4-6 6-4 6-4.

Sono tre i tennisti britannici agli ottavi. Ad Andy Murray, infatti, si sono aggiunti anche Daniel Evans e Cameron Norrie. Il primo ha sconfitto lo spagnolo Roberto Bautista Agut per 6-3 5-7 7-6 dopo tre ore di gioco, mentre il secondo ha superato l’americano John Isner per 6-4 6-7 6-4.

RISULTATI MASTERS 1000 MADRID 2022 (4 MAGGIO)

Evans (Gbr) b. Bautista (Spa) 6-3 5-7 7-6

Lajovic (Srb) b. Ruud (Nor) 7-6 2-6 6-4

Zverev (Ger) b. Cilic (Cro) 4-6 6-4 6-4

Norrie (Gbr) b. Isner (Usa) 6-4 6-7 6-4

Nadal (Spa) b. Kecmanovic (Srb) 6-1 7-6

Hurkacz (Pol) b. Davidovich Fokina (Spa) 6-4 4-6 7-6

Goffin (Bel) b. Van de Zandschulp (Ned) 6-4 6-2

Dimitrov (Bul) b. Schwartzman (Arg) 6-0 6-3

Musetti (Ita) b. Korda (Usa) 6-4 6-3

Sinner (Ita) b. De Minaur (Aus) 6-4 6-1

Auger-Aliassime (Can) b. Garin (Chi) 6-3 6-0

Tsitsipas (Gre) b. Pouille (Fra) 6-3 6-4

