Rafael Nadal la spunta negli ottavi di finale del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa spagnola, il Manolo Santana Stadium è una bolgia e Rafa si è esibito contro il belga David Goffin. La vittoria per 6-3 5-7 7-6 (9) ha in sé tante cose: i due match-point sprecati nel secondo set dal padrone di casa, ma poi quattro annullati nel tie-break del terzo. Tre ore e 10 minuti di lotta, trovando nelle palle corte la soluzione. Vittoria 1050 in carriera e qualificazione ai quarti di finale dove affronterà il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e il britannico Cameron Norrie.

PRIMO SET – Avvio all’insegna dell’assestamento per Rafa, che parte un po’ con il freno a mano tirato, concedendo un break al belga. Una pia illusione, visto che l’iberico si riprende subito e ottiene il contro-break. Tra alti e bassi Nadal salva un’altra palla break nel settimo gioco e poi è concreto nel successivo, sfruttando la quarta chance “break” per scappare definitivamente. Il 6-3 è la logica conseguenza.

SECONDO SET – Chirurgico lo spagnolo e il break ottenuto a zero nel terzo gioco parla chiaro. Preciso nei propri turni in battuta Nadal, contrariamente al primo parziale. Quando sembrava tutto avviato per far calare il sipario, il meccanismo perfetto del maiorchino si inceppa e Goffin è abilissimo a risalire la china, salvando due match-point. Sul 7-5, in maniera clamorosa, la frazione sorride al 31enne nativo di Liegi.

TERZO SET – Il match assume i connotati dell’epica perché, con il belga bravo a salvare una palla break nel primo game, si prosegue on serve al termine di scambi lottati in cui si evidenzia una condizione fisica dell’asso nativo di Manacor tutt’altro che buona. L’epilogo è al tie-break ed è qui che il campione viene fuori. Nadal annulla quattro match-point, con drop-shot al bacio, e si porta a casa il confronto sull’11-9.

