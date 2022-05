Un momento storico per il tennis spagnolo, e in special modo per Carlos Alcaraz. Il 19enne da Murcia ha spodestato il 35enne Rafa Nadal sulla terra rossa di Madrid, dopo tre set in cui è successo veramente di tutto. Alcaraz domina il primo set, poi una brutta caduta lo porta a chiedere l'intervento del fisioterapista. Con una caviglia fasciata, Alcaraz cede il secondo set a Nadal salvo poi rientrare in partita al momento decisivo. 6-2 1-6 6-3 il punteggio finale in favore del murciano.