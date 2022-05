oggi, sabato 7 maggio 2022, ha visto giocarsi nella tarda serata terra battuta outdoor iberica: l’ellenico Stefanos Tsitsipas ha perso contro il tedesco Alexander Zverev dopo un’ora e 55 minuti, con il teutonicovittorioso per 6-4 3-6 6-2. il tedesco raggiunge Il torneo di tennis ATP Masters 1000 di Madrid, in Spagna,, ha visto giocarsi nella tarda serata la seconda semifinale del tabellone principale sulla: l’ha perso contro ildopo, con il. il tedesco raggiunge Carlos Alcaraz in finale

Nel primo set si registra una sola palla break: a procurarsela è il tennista tedesco, che sul 30-40 del settimo game, con Tsitsipas alla battuta, centra lo strappo che si rivelerà decisivo, confermando prima l’allungo e poi chiudendo il parziale sul 6-4 in 35 minuti.

Ad

Anche nella seconda partita si registrano palle break in un solo gioco, ma questa volta è il greco che nell’ottavo game si porta sul 15-40 con il tedesco alla battuta ed alla seconda occasione centra l’allungo che poi lo porterà nel gioco successivo a vincere per 6-3 in 40 minuti.

Nel terzo e decisivo parziale Zverev scappa subito via sul 3-0 non pesante grazie al break a trenta nel secondo gioco e poi, dopo aver mancato un’altra occasione nel sesto game, nell’ottavo trova un nuovo strappo che fa calare rapidamente il sipario sul match. Finisce così 6-2 in 40 minuti.

Le statistiche indicano come Zverev sfrutti tre delle cinque palle break avute a disposizione in quattro game diversi (su quattordici totali giocati in risposta), concedendone due, in un solo gioco, a Tsitsipas, cedendo in quell’occasione la battuta. Sono 143 i punti totali giocati, 76 dei quali vinti da Zverev.

