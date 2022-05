Contro Monfils, Djokovic soffre in apertura di primo set: costretto ad annullare tre palle break, il serbo sfrutta bene l'unica chance del parziale e brekka al sesto game. In discesa invece il secondo atto, con Monfils in netto calo fisico. Nole impone due break senza storia e archivia la pratica in un'ora e 27 minuti. Di seguito gli highlights del match.

Djokovic: "Ci sono poche occasioni per giocare in Serbia, è emozionante"

