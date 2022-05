torneo ATP Masters 1000 di Madrid ha visto oggi, domenica 1 maggio, scattare il tabellone principale: nel pomeriggio Lorenzo Sonego, battuto dalla wild card britannica Jack Draper, che si è imposto per 6-4 6-3 in Ilha visto, scattare il: nel pomeriggio è uscito subito di scena , battuto dalla, che si è imposto perin un’ora e 39 minuti di gioco.

Nel primo set Sonego manca la prima occasione di allungo nel primo gioco, non sfruttando due palle break, ma poi è l’azzurro a concedere lo strappo nel quarto gioco. Draper manca un set point e concede il controbreak nel nono game, ma trova di nuovo lo strappo chiudendo sul 6-4 in 55 minuti.

La seconda partita viene decisa, ancora nel quarto gioco, dal break in favore di Draper che indirizza la contesa: l’unica occasione di rientro per Sonego si materializza ancora nel nono game, ma questa volta il controbreak non arriva. Ai vantaggi la spunta il britannico, che fa calare il sipario sul match. Finisce così 6-3 in 44 minuti.

Le statistiche indicano come Draper sfrutti tre delle sei palle break avute a disposizione in tre game diversi (su nove totali giocati in risposta), concedendone quattro a Sonego, ma cedendo solo una volta la battuta. Sono 117 i punti totali giocati, 64 dei quali vinti da Draper.

