Ma il martello di Alexander Zverev, combinato alla stanchezza accumulata nelle gambe di Lorenzo, ci hanno riportati presto sul pianeta terra. Lorenzo, reduce da quattro turni intensissimi tra tedesco aveva dominato il primo set 6-3 e difeso un game nel secondo. Nelle scorse ore ci eravamo fatti cullare dalla prospettiva di un quarto di finale tutto italiano; Lorenzo Musetti e Jannik Sinner si sarebbero potuti scontrare sulla terra rossa di Madrid, garantendo la presenza di un azzurro in semifinale.Lorenzo, reduce da quattro turni intensissimi tra qualificazioni tabellone principale , non ha retto l'onda d'urto del numero 3 al mondo, sventolando bandiera bianca a inizio secondo set per un problema muscolare alla gamba sinistra. La partita è stata decisa a tavolino dopo che il

Il forfait dell'azzurro tuttavia non aggiunge nemmeno uno strato ipotetico al copione che si stava generando a partire dal 1° set. A Sascha è bastato riversare sul campo la sua arma prediletta, il servizio. Per Sascha 7 ace, 17 vincenti a fronte di 7 gratuiti: impossibile chiedere a Musetti di ritagliarsi risposte efficaci di fonte alle percentuali mostruose di prime messe in campo dal tedesco nel corso dei due set a senso unico. Zverev disarciona sistematicamente il toscano con delle sassate dal peso specifico inarrivabile.

Musetti fa di tutto per stare al passo, ricorre ossessivamente alla palla corta fino a quando l'avversario non registra la sua strategia. Proprio al settimo game, una smorzata mal calibrata dà modo al tedesco di spingersi verso il primo break. Musetti cade presto nello sconforto, cede cinque game consecutivi a Zverev prima di scegliere la via del ritiro sul 6-3 1-0 per il tedesco. Una scelta dolorosa, ma lecita. Meglio non rischiare l'appuntamento di Roma.

