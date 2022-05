l'altoatesino, il nome più gettonato, stecca il confronto col canadese Felix Auger-Aliassime. Giornata nera per i colori azzurri in quel di Madrid: l'esaltante prospetto di un quarto di finale tutto italiano tra Sinner e Musetti si è sgretolato nel giro di poche ore. Prima il toscano, impegnato nella mission impossible contro Sascha Zverev , si ritira per un problema muscolare alla gamba sinistra; poi

Incapace di far valere il mismatch di superficie - si pensi che per Auger questo è il primo quarto di finale conquistato su terra battuta di un Masters - Jannik si fa travolgere dal tennis prepotente e muscolare del canadese in quello che è stato, purtroppo, un vero e proprio non-match. 6-1 6-2 il punteggio che ci condanna a dei quarti di finale senza italiani.

Una sconfitta che brucia ancora di più se si ragiona in termini di ranking: Sinner sperava di agguantare nuovamente un posto tra i migliori 10 con una vittoria nella capitale madrilena, ma questo stop concede ancora più margine al canadese, che invece abita da tempo la parte bassa della top 10.

Nel 1° set, il tennis di Sinner precipita progressivamente sotto le cannonate dell'avversario, che lo costringe a fronteggiare palle break in tutti i suoi turni a battuta. Alla fine la pressione del canadese riesce a scardinare i nervi di Sinner: due gratuiti macroscopici aprono la strada ad Auger-Aliassime al quarto e sesto game. Più incisivo Auger con la prima di servizio (80% di punti vinti nel primo set contro il 50% dell'azzurro), che trafigge l'avversario con dei vincentoni da 150 km/h. Jannik spegne l'interruttore troppo presto, arrendendosi su un impietoso 6-1 dopo nemmeno 40 minuti.

Lo psicodramma di Sinner si prolunga anche nel secondo set: l'italiano commette una valanga di errori gratuiti (7, su 16 punti giocati) nel primo game, aprendo a una rimonta clamorosa e accettando il break a freddo del canadese. Sinner ingoia un salatissimo boccone sul finale, un 6-1 6-2 che intaccherà certamente il suo morale viaggiando verso Roma. La statistica che fa più male riguarda le palle break: Sinner ha dovuto fronteggiarle in tutti i suoi turni a battuta eccetto uno; al contrario, Jannik non si è mai ritagliato una chance concreta per rubare il servizio.

