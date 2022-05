Gael Monfils sventola bandiera bianca dopo appena un'ora e 27 minuti di lotta, sul Vittoria in scioltezza per Novak Djokovic all'esordio stagionale sulla terra rossa di Madrid., sul punteggio finale di 6-3 6-2 in favore del serbo. Impietoso il bilancio dei confronti diretti tra i due: con questa vittoria, Djokovic sale sul 18-0.

Di certo il generoso veterano transalpino ha lasciato tutto quello che aveva sul campo: la fotografia della sua gara è contenuta in questo scambio ad alta tensione, in cui prova a sorprendere Djokovic con un tweener. Ma il serbo non abbocca, e chiude a rete con la freddezza del campione. Simpatico il siparietto tra i due subito dopo il botta e risposta: smorfia scherzosa di Nole, che apprezza il gesto tecnico del francese.

