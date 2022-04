Lorenzo Musetti verso il Yoshihito Nishioka, numero 86 del mondo, in due set con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un’ora e quarantaquattro minuti di gioco. Un buon match quello dell’azzurro, che vuole assolutamente conquistare l’accesso al main draw dopo aver cominciato in maniera positiva la stagione sul rosso. Comincia bene il cammino diverso il tabellone principale del Masters 1000 di Madrid . Il tennista toscano ha superato nel primo turno delle qualificazioni il giapponesenumero 86 del mondo, in due set con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un’ora e quarantaquattro minuti di gioco. Un buon match quello dell’azzurro, che vuole assolutamente conquistare l’accesso al main draw dopo aver cominciato in maniera positiva la stagione sul rosso.

Musetti ha servito il 68% di prime in campo e con questo fondamentale ha ottenuto il 63% dei punti, mentre ha toccato il 55% con la seconda. Il toscano ha vinto 71 punti contro i 58 del giapponese, che ha sofferto in particolare con la seconda di servizio (solo il 44% di punti conquistati).

Il match si apre con un break di Nishioka e l’immediato controbreak di Musetti. Si va avanti poi sul filo dell’equilibrio con i due tennisti che non concedono nulla nei propri turni di servizio. Il toscano ha un set point nel decimo game e non lo sfrutta, ma se ne procura un altro nel dodicesimo gioco e questa volta riesce ad ottenere un nuovo break, chiudendo la prima frazione sul 7-5. Il secondo set si apre con quattro break consecutivi, con Nishioka avanti e con Musetti bravo a recuperare subito lo svantaggio. Nell’ottavo gioco Musetti strappa addirittura a zero il servizio al giapponese e poi chiude il match nel game successivo, conquistando il set per 6-3. Nel prossimo e decisivo turno il toscano affronterà la wild card spagnola Alejandro Moro Canas, numero 440 del mondo, che ha saputo, però, battere quest’oggi l’argentino Francisco Cerundolo, numero 47 del ranking, in due set per 6-0 6-4.

