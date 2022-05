E’ il greco Stefanos Tsitsipas il terzo semifinalista del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Mágica, il n.5 del mondo si è imposto per 6-3 2-6 6-4 contro il russo Andrey Rublev (n.8 del ranking) in 2 ore e 1 minuti di partita. Un match dall’andamento altalenante, ma alla fine è stato l’ellenico a scrivere la parola fine, forte del suo gioco d’attacco e soprattutto della propria maggior varietà nei colpi.

Nel primo set Tsitsipas inizia con il piglio giusto: primo turno al servizio concluso a zero e break nel gioco successivo, capitalizzando la quinta chance. Il greco gestisce con grande autorevolezza il fondamentale della battuta e non a caso di chance di contro-break per Rublev neanche l’ombra.

Nel secondo set il nativo di Mosca, dopo essersi salvato da due pericolosissime palle break in apertura, sale di livello, approfittando di uno Tsitsipas che fatica a trovare profondità e si espone maggiormente al dritto del russo sul lato del proprio rovescio. E così Rublev trova il break nel sesto game e concede il bis nell’ottavo, aggiudicandosi il parziale sul 6-2.

Nel terzo set si gioca punto a punto, ma sono i turni al servizio del russo quelli più “laboriosi”. Non stupisce, quindi, che quest’ultimo prima salvi un palla break nel settimo game e poi addirittura a zero conceda il break nel nono. Strappo decisivo, nonostante il tentativo disperato del n.8 ATP di ottenere il contro-break, con Tsitsipas bravo ad annullare le due opportunità e a chiudere sul 6-4.

In semifinale il greco troverà Alexander Zverev: il campione uscente ha risolto in due set la minaccia del giovane canadese Felix Auger-Aliassime, pur sudando freddo sul finale di secondo set. Ai quarti di finale, Sascha riprende da dove aveva lasciato: quella prestazione dominante imbastita contro Lorenzo Musetti si ripropone nel primo set con Auger-Aliassime. Zverev non dà modo al canadese di entrare nello scambio, comincia a martellare con delle percentuali al servizio clamorose.

La durata media dei game infatti, rimane abbottonata sui 3 minuti, col tedesco che rifila due break e sigilla il primo atto sul 6-3. Nel secondo set però, i giochi si allungano fino alla durata media di 7 minuti. Il motivo? La strenua resistenza di Auger.

La racchetta di Montreal soffre un altro break in apertura, va sotto 1-4 ma non demorde. Dopo un sesto game difeso con i denti, Auger-Aliassime suona la carica al settimo, sfruttando un improvviso blackout di Zverev. Il tedesco non sfrutta due match point al decimo gioco, ma proprio quando tutto sembra pronto per il tiebreak, ecco il crollo del canadese: troppa fretta a rete, Sascha non perdona al terzo match point, chiudendo sul 7-5.

