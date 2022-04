Indian Wells Rafael Nadal ma, dopo qualche settimana di duro allenamento, il maiorchino è pronto a tornare per il Masters 1000 di Madrid. Pochi giorni fa, il fuoriclasse iberico era tornato prima settimana di maggio, tra circa 10 giorni quindi, ed anche suo zio Toni conferma le voci sul recupero all'emittente televisiva spagnola RTVE: Una costola incrinata ha messo fuori dai giochi dima, dopo qualche settimana di duro allenamento, il maiorchino è pronto a tornare per ilPochi giorni fa, il fuoriclasse iberico era tornato sull'adorata terra rossa per allenarsi e valutare la situazione del suo fisico. Il torneo in Spagna si disputerà nella, tra circa 10 giorni quindi, ed anche suoconferma le voci sul recupero all'emittente televisiva spagnola

Ad

"Rafa mi ha detto che intende giocare a Madrid. Ci sono ancora due settimane per vedere se tutto va bene. Se è in forma, giocherà". Tutto pronto, quindi, per il ritorno di Rafa Nadal: appuntamento l'1 maggio a Madrid e, a seguire, nella settimana 8-15 maggio a Roma. Il grande obiettivo è farsi trovare al 100% della condizione per il Roland-Garros dove cercherà il suo 14° titolo, il suo 22° Grande Slam.

Tennis Nadal sofferente, niente Barcellona: "Non impugna la racchetta" 12/04/2022 A 13:33

Top 10: tutto il meglio di Rafa Nadal al Roland Garros

ATP, Monte Carlo Frattura da stress, Nadal fuori per 4-6 settimane: salta Monte Carlo 22/03/2022 A 14:20