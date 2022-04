Rafael Nadal parteciperà al Masters 1000 di Madrid, in programma dal 1° maggio sui campi in altura della Caja Magica. Il maiorchino è assente dalla finale di Indian Wells persa in due set contro l’americano Taylor Fritz: si era dovuto fermare per un problema al costato accusato durante la semifinale contro il connazionale Alcaraz. Il recupero avrebbe dovuto durare almeno fino agli Internazionali d'Italia, ma l’ex numero 1 del mondo, invece, ha stupito tutti dando appuntamento ai propri tifosi nella capitale spagnola. Questo il suo messaggio sulle sue pagine social:

"Nonostante ci arrivi con il minimo della preparazione e sapendo che sarà difficile, voglio tornare in campo e giocare in casa, visto che le opportunità sono poche. Cercherò di farlo nel miglior modo possibile. Ci vediamo a Madrid".

Ad

ATP, Madrid Quando torna Nadal? Rafa mette nel mirino il Masters di Madrid 20/04/2022 A 14:25

Nadal ha vinto 5 volte il torneo di Madrid, l'ultimo successo nel 2017. Sono, invece, tre i titoli del maiorchino nel 2022 (Melbourne, Australian Open e Acapulco). Al momento è il n° 4 del mondo.

Quanto tira forte Nadal? Il video del suo allenamento è impressionante

Davis Cup Sorteggio: l’Italia pesca Croazia, Argentina e Svezia 2 ORE FA