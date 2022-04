Che il gioco abbia inizio. Ha avuto luogo quest’oggi il sorteggio del tabellone principale del Masters1000 di Madrid 2022. Sulla terra rossa “veloce” della Caja Magica si prospetta un torneo dagli alti contenuti tecnici e dagli interessi notevoli visto il roster dei partecipanti.

Daniil Medvedev (operato a un’ernia) e del n, che operato alla mano si sta ancora riprendendo del tutto dai suoi problemi e sulla programmazione dell’immediato futuro ci sono dei punti interrogativi. Per il resto, i big ci sono tutti. A rispondere presente all’appello, infatti, abbiamo i “mostri sacri” Novak Djokovic e Rafael Nadal, che pochi giorni fa ha annunciato il suo rientro dopo i problemi alle costole patiti ad Indian Wells. Il tutto completato dal vincitore del 2021, Alexander Zverev, e dal greco Stefanos Tsitsipas. Certo, pesano le assenze dell’attuale n.2 del mondo(operato a un’ernia) e del n .6 ATP Matteo Berrettini che operato alla mano si sta ancora riprendendo del tutto dai suoi problemi e sulla programmazione dell’immediato futuro ci sono dei punti interrogativi. Per il resto, i big ci sono tutti. A rispondere presente all’appello, infatti, abbiamo i “mostri sacri”, che pochi giorni fa ha annunciato il suo rientro dopo i problemi alle costole patiti ad Indian Wells. Il tutto completato dal vincitore del 2021,, e dal greco

In rappresentanza della nouvelle vague c’è Carlos Alcaraz, a segno in questo 2022 nel 1000 di Miami e nel recentissimo torneo di Barcellona che gli ha permesso di entrare per la prima volta in carriera in top-10. A proposito di gioventù, da tenere in debito conto la partecipazione di Jannik Sinner, testa di serie n.10. Allo stato attuale delle cose saranno in totale tre gli azzurri nel main draw. Oltre a Jannik, ci saranno Lorenzo Sonego e Fabio Fognini.

Djokovic e Nadal inizieranno dal secondo turno e il serbo potrebbe avere uno come il francese Gael Monfils, mentre lo spagnolo il vincente della sfida tra Miomir Kecmanovic e il kazako Alexander Bublik. Da questi accoppiamenti, ci potrebbero essere dei possibili quarti Nole-Casper Ruud e Rafa-Carlos Alcaraz. Il giovanissimo iberico, che comincerà la sua avventura dal secondo round, se la vedrà con il vincente tra il georgiano Nikoloz Basilashvili e Fognini. Parliamo in questo caso di parte alta del tabellone.

In quella bassa ci sono Sonego e Sinner. Il piemontese giocherà contro la wild card Jack Draper e potrebbe affrontare al secondo turno la testa di serie n.6 Andrey Rublev, mentre l’altoatesino inizierà il suo percorso contro l’americano Tommy Paul e in un possibile ottavo di finale potrebbe sfidare il canadese Felix Auger-Aliassime.

Di sicuro fascino, il primo turno che vedrà confrontarsi due tennisti dalla storia importante, ovvero lo scozzese Andy Murray e l’austriaco Dominic Thiem.

IL TABELLONE COMPLETO DEL MASTERS1000 DI MADRID 2022

PARTE ALTA

(1) Djokovic bye

(WC) Gimeno Valero vs Monfils

Murray vs Thiem

Q vs (14) Shapovalov

(12) Hurkacz vs Q

Harris vs Davidovich Fokina

Coric vs Roberto Bautista Agut

(5) Ruud bye

(3) Nadal bye

Kecmanovic vs Bublik

Karatsev vs Q

(16) Carreno Busta vs Van de Zandschulp

(9) Norrie vs Q

Krajinovic vs Isner

Basilashvili vs Fognini

(5) Alcaraz bye

PARTE BASSA

(6) Rublev bye

Sonego vs (WC) Draper

Evans vs Delbonis

(11) Fritz vs Brooksby

(12) Schwartzman vs Q

Dimitrov vs Q

Pouille vs Khachanov

(4) Tsitsipas bye

(8) Auger-Aliassime bye

Tiafoe vs Garin

De Minaur vs Martinez

(10) Sinner vs Paul

(15) Opelka vs Korda

Ivashka vs Q

Cilic vs Ramos-Vinolas

(2) Zverev bye

