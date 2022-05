Devastante Carlos Alcaraz. Veramente devastante. . Veramente devastante. Dopo Nadal Djokovic il 19enne spagnolo completa l’opera con un clamoroso 6-3 6-1 su Alexander Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid. Stanchezza, scorie, pressione. Argomenti totalmente sconosciuti al nuovo fenomeno della racchetta mondiale che con una prova di forza a tratti davvero umiliante per il proprio avversario, ha spazzato via la resistenza del n°3 del mondo con una facilità semplicemente fuori dal comune.

Il match, che non è esistito dal punto di vista della partita di tennis, se n’è andato via in poco più di un’ora. Un’ora dove Alcaraz ha letteralmente preso a pallate Zverev, costretto a una difensiva da cui non è mai uscito. Il tedesco ha incassato gli uno-due di Alcaraz totalmente impotente, fossero questi gran dritti profondi oppure, anche oggi, letali palle corte. Una partita in cui Zverev, che giocava oggi la 30esima finale della carriera – la decima a livello Masters 1000 – ha fatto da comprimario. Non c’è davvero altro da aggiungere alla cronaca, se non l’aggravante, per il tedesco, di non aver lanciato segnali di vita, ma anzi averla data un po’ su nel finale, incappando in qualche doppio fallo di troppo che ha reso ancor più brutale il punteggio.

Ad

ATP, Madrid Fenomeno Alcaraz! Match epico, battuto anche Djokovic, è finale IERI A 13:19

Insomma, Alcaraz ha completato l’opera e l’ha fatto in maniera tutt’altro che banale. Vuoi perché a questa finale si presentava con più di 10 ore di tennis in campo questa settimana; vuoi per la dimensione della partita che è riuscito a fare con un avversario, dati alla mano, che è il n°3 del mondo.

Sky is the limit, dice il proverbio inglese. Perfetto, per indicare dove potrà arrivare Alcaraz: a oggi, impossibile saperlo. Un giocatore in grado di vincere 2 dei 4 Masters 1000 stagionali, di fare semifinale a Indian Wells, di riuscire nel back-to-back Barcellona e Madrid e di impressionare sotto tutti gli aspetti: siano quelli del gioco o della testa. Alcaraz ha veramente tutto, se il fisico glielo consentirà, per iniziare a dettare legge nel mondo della racchetta del futuro.

E non a caso, già da domani, Alcaraz sarà n°6 del mondo. Ma la sensazione è che quel numero lì sia ancora fasullo. Il 2, ovvero la sua classifica nella Race, è un dato già più credibile. Se non, in questo momento, indicarlo come l'1, ossia come quello "da battere", esattamente come dichiarato da Zverev al termine della partita, potrebbe essere corretto. Sconfiggere Carlos Alcaraz in questi giorni, infatti, non è stato possibile nemmeno per Nadal e Djokovic. Il ragazzino, insomma, è davvero pronto. Parigi è il palcoscenico dove tutto il resto del mondo, ossia il mainstream, imparerà a conoscerlo.

Alcaraz: "Penso di essere pronto a giocare con i migliori"

ATP, Madrid Nadal su Alcaraz: “È un passaggio di consegne, accetto il verdetto" IERI A 19:34