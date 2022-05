Il tennis sulla terra rossa continua il suo avvicinamento all'appuntamento clou del Roland Garros con il secondo torneo Masters 1000 della stagione su questa superficie: il Dopo il titolo conquitstato a Monte Carlo da Stefanos Tsitsipas , riparte la sfida a Madrid dove sono presenti ben 8 dei giocatori in Top 10 del maschile. Madrid per giunta è un combined e ospita anche il WTA 1000 femminile. Insomma, c'è tanta carne al fuoco per gli amanti del tennis. Per l'Italia al via Sinner, Fognini, Musetti e Sonego. Proprio Sonego però è uscito al primo turno . Nel femminile subito fuori Camila Giorgi come Jasmine Paolini , le uniche due azzurre in tabellone. Per tutta la settimana in questo LIVE BLOG troverete risultati, cronache, dichiarazioni, notizie, approfondimenti: insomma tutti gli aggiornamenti per rimanere sempre informati.