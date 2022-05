16:10 - Nadal-Kecmanovic

Rafa torna in campo 45 giorni dopo l'ultima partita giocata - sconfitta contro Fritz nella finale di Indian Wells. Una frattura alla costola ha complicato non poco la stagione dello spagnolo, che però è rientrato in tempi record. A casa sua, Madrid, Rafa potrebbe incontrare Djokovic e Alcaraz sul suo percorso verso la finale.Ma occhio a Kecmanovic, avversario indigesto considerate le condizioni fisiche precarie del mancino di Manacor.

16:00 - Zverev batte Cilic e attende Musetti-Korda

Il tedesco brucia le tappe nel terzo set e concede zero palle break a Cilic. 95% di punti vinti con la prima (18/19) per Sascha nell'ultimo parziale, il break decisivo arriva al 1° game. Ora Zverev attende il vincente di Musetti-Korda agi ottavi. Il Santana adesso apparecchia per il prossimo big match, Nadal-Kecmanovic.

15:35 - La conferenza stampa di Djokovic dopo la vittoria su Monfils

Le parole di Novak Djokovic dopo il difficile match contro Monfils dove ha trionfato con il punteggio di 6-3, 6-2 : "Le condizioni del campo erano diverse rispetto agli altri giorni. Monfils? Uno dei giocatori più fisici del nostro tennis".

15:28 - Break Zverev nel 3°

Calo di tensione del croato, che perde completamente la sua mobilità in avvio di set. Zverev incisivo a risposta e controsorpasso completato.

15:20 - Zverev si rimette in carreggiata

Il tedesco trova il break al terzo game, annulla tre palle break nell'ottavo e restituisce il 6-4 del primo set al mittente. Sascha sta alternando picchi di grande estro ad errori madornali. La gara è in bilico.

15:10 - Zverev fatica contro Cilic, cade Ruud

Partenza tutt'altro che facile per il tedesco, che ha dovuto carburare per un intero set contro Marin Cilic. Il croato si è preso il 1° set sul 6-4, mandando in escandescenza il tedesco. Il primo upset di giornata invece ha coinvolto la testa di serie numero 5, Casper Ruud: il norvegese è uscito di scena ai sedicesimi di finale. Il serbo Lajovic si è imposto a sorpresa 7-6 2-6 6-4.

15:05 - Quando e dove giocano gli italiani?

Sebastian Korda vs Lorenzo Musetti: campo 3, 4° match a partire dalle 12:00 (indicativamente verso le 18:00)

Alex De Minaur vs Jannik Sinner: Arantxa Sanchez Stadium, 5° match a partire dalle 12:00 (indicativamente verso le 20:00)

15:00 - LIVE! Day 4

La parte bassa del tabellone maschile si prepara a completare i sedicesimi di finale. Tanti i big match in programma quest'oggi sulla terra battuta di Madrid: Rafa Nadal farà il suo esordio contro l'osso duro Miomir Kecmanovic, sognando uno scontro in semifinale con il baby fenomeno Alcaraz. Rafa non scenderà in campo prima delle 16:00. Partenza dai blocchi anche per Sascha Zverev, che non dovrà sottovalutare l'esperienza del croato Marin Cilic. Il piatto forte arriverà verso sera, con gli italiani Musetti e Sinner contrapposti a Korda e De Minaur.

12:00 - Order of Play, DAY 4

